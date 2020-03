De zaakvoerder van een Delhaize-supermarkt en die van een bescheiden bedrijf in hartdefibrilatoren. Dat zijn de mannen achter de belangrijke levering van 5 miljoen mondmaskers vanmorgen op de luchthaven van Bierset. ‘Tegen donderdag kunnen we nog eens 15 miljoen maskers naar hier halen.’

De puzzelstukjes voor de grote levering lagen op tafel. Ze moesten enkel nog in elkaar gelegd worden. En dat deed Tom Dewitte uit Deinze, zaakvoerder van de AD Delhaize in Waregem. ‘Ik was vroeger verkoper ...