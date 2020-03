Vijf miljoen mondmaskers aangekomen in Luik

Op de militaire luchthaven van Luik-Bierset zijn vrijdag rond iets voor 1.00 uur 5 miljoen mondmaskers aangekomen. Dat meldt Christian Delcourt, communicatiemanager van Liege Airport aan Belga.

De Civiele Bescherming maakte donderdag bekend dat er ‘s nachts in Bierset een vliegtuig zou landen met aan boord een lading van 5 miljoen mondmaskers. ‘Vliegtuig op de grond’, bevestigde Delcourt vrijdag kort voor 1.00 uur. Het zou gaan om een bestelling van de federale regering. Ook de Vlaamse regering bestelde voor 7 miljoen euro aan maskers, maar op die levering is het nog wachten.

‘Het materiaal werd in voertuigen van de Civiele Bescherming overgebracht naar de kazerne Majoor Housiau in Peutie, waar het rond 4 of 5 uur is aangekomen. De maskers worden verdeeld volgens de behoeften van de verschillende provincies’, liet Joëlle Brouillard van de Civiele Bescherming weten.

In Bierset-Luik kwamen gisteren ook al 100.000 mondmaskers toe. Die waren bedoeld voor Italië, maar het land werd al door een andere levering bevoorraad.