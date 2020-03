Filmfestival van Cannes uitgesteld

Het Filmfestival van Cannes wordt uitgesteld tot eind juni of begin juli. Normaal gezien gaat het filmfestival door in de derde week van mei, maar door de uitbraak van het nieuwe kan deze editie dan niet plaatsvinden.

Door het coronavirus gaat ook het filmfestival van Cannes niet door. Dat melden de organisatoren in een persbericht. Het festival was gepland voor 12 tot 23 mei.

‘Vandaag hebben we beslist dat het Festival van Cannes niet kan doorgaan op de geplande data, van 12 tot 23 mei. Verschillende mogelijkheden worden momenteel onderzocht om het wel nog te laten doorgaan, met op de eerste plaats het uitstellen van het festival naar eind juni of begin juli 2020’, klinkt het.





Het Franse filmfestival werd voor het eerst gehouden in 1946. In 1948 en 1950 ging het niet door, en in 1968 werd het afgelast door het mei-oproer in Parijs.