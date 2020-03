Netflix verlaagt beeldkwaliteit op vraag van EU

Wie in quarantaine wou beginnen te bingen, zal dat in iets lagere kwaliteit moeten doen. Netflix verlaagt zijn beeldkwaliteit 30 dagen naar ‘standard definition’ om te vermijden dat het internet dichtslibt.

Wie de komende maand Netflix wil streamen, zal dat niet in HD kunnen doen. De streamingreus heeft aangekondigd dat het de komende dertig dagen de beeldkwaliteit van zijn films en series zal verlagen tot ‘standard definition’.

Daarmee geeft het gehoor aan een vraag van Europees Commissaris voor de Interne Markt Thierry Breton. Die wou vermijden dat het internet tijdens de quarantaineperiode dichtslibt wegens een gestegen dataverbruik. ‘We moeten het vlotte gebruik van het internet vrijwaren tijdens de strijd tegen het virus’, legde Breton uit aan Politico. Volgens Netflix zou deze maatregel ervoor moeten zorgen dat het dataverbuik met 25 procent daalt.

Dat de virusuitbraak flinke gevolgen kan hebben voor de streamingconsumptie, bleek al in de VS. Onderzoeksbureau Nielsen merkte afgelopen weekend een toename van zes procent bij de televisiekijkers, en een sprong van dertien procent in het gebruik van streamingdiensten. Volgens Nielsen is er nog marge: in andere crisisperiodes, zoals bijvoorbeeld tijdens orkanen, kan het verbruik met 60 procent stijgen.