Johnson wil in twaalf weken het coronatij keren

Het Verenigd Koninkrijk wil ‘in twaalf weken het tij keren’ wat de uitbraak van het nieuwe coronavirus betreft en gaat mogelijk een test kopen die de situatie helemaal kan veranderen, zegt premier Boris Johnson. ‘Een test die zo simpel is als een zwangerschapstest’, zei hij tijdens een persconferentie.

Boris Johnson lijkt zijn kar te keren wat de aanpak van het nieuwe coronavirus betreft. Hoewel het Verenigd Koninkrijk tot op heden weinig stappen ondernam – de premier raadde mensen aan om thuis te blijven en hoopte dat horecazaken vanzelf de deuren zouden sluiten – sluit hij niet uit dat er strengere maatregelen moeten komen in hoofdstad Londen.

‘In sommige delen van de hoofdstad volgen mensen de maatregelen niet zoals het zou moeten.’ Toch ziet het er niet naar uit dat het openbaar vervoer in de hoofdstad lam komt te liggen en gevraagd naar een sluiting van de horeca, zei de premier dat ‘het huidige advies werkt’. Mocht dat niet werken, ‘is niets uitgesloten’.

Johnson wil investeren in een test die antilichamen kan detecteren, en dus zegt of iemand de ziekte heeft gehad, zelfs als die geen symptomen kreeg. Dat kan een ‘game-changer’ zijn. Momenteel zijn er gesprekken gaande met bedrijven, en als de resultaten zijn wat de makers beloven, wil Johnson ‘honderdduizenden’ tests kopen.



Sinds vandaag wordt de eerste Britse covid-19-patiënt behandeld met een medicijn dat de ziekte zou kunnen behandelen. ‘En wetenschappers verwachten dat ze binnen een maand proeven kunnen doen voor een eerste vaccin.’

‘Ik ben er zeker van dat we het coronavirus uit dit land krijgen, maar alleen als we alle stappen nemen’, zei Johnson. ‘We beginnen het virus veel sneller te begrijpen.’ Hij meldt ook dat er betere inzichten komen over behandelingen met medicijnen.