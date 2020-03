Malariamedicijn ‘snel beschikbaar’ voor coronapatiënten in VS

Het antimalariamedicijn chloroquine zal in de Verenigde Staten snel beschikbaar gemaakt worden op voorschrift om het nieuwe coronavirus te bestrijden. Dat heeft president Donald Trump donderdag gemeld. Uit zeer voorlopig onderzoek blijkt dat het medicijn actief is tegen het coronavirus.

Trump zei donderdag dat de VS het middel ‘goedgekeurd’ hebben en dat de voorlopige resultaten van de tests ‘zeer, zeer bemoedigend zijn’. Hoewel de gezondheidsautoriteiten al hebben gewaarschuwd dat het toch nog even kan duren vooraleer het medicijn echt beschikbaar wordt, zei Trump donderdag dat het ‘bijna onmiddellijk’ beschikbaar zal zijn.

Trump verklaarde dat het medicijn al goedgekeurd werd door de geneesmiddelenautoriteit, maar die Food and Drug Administration (FDA) relativeerde de boodschap van de president. Zo werd het medicijn al goedgekeurd voor malaria en artritis, maar wil de FDA nog klinische onderzoeken doen om al de nodige informatie te krijgen. De FDA is bereid om de barrières te doorbreken om de innovaties te versnellen, maar benadrukt ook dat ze de verantwoordelijkheid heeft om te garanderen dat producten veilig en efficiënt zijn.

De KU Leuven meldde in februari al dat chloroquine actief is tegen het coronavirus. Een team virologen van de universiteit onder leiding van Marc Van Ranst had al in 2004 ontdekt dat chloroquine werkt tegen SARS-coronavirussen. KU Leuven liet vorige maand weten dat uit tests bij patiënten in tien Chinese ziekenhuizen bleek dat patiënten die een week lang chloroquine toegediend kregen minder koorts vertoonden. Hun longfunctie verbeterde ook sneller en ze waren ook sneller weer virusvrij en genezen.