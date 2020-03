Een week na de eerste drastische maatregelen om corona in te dijken: wanneer doen we genoeg?

Een week geleden, op vrijdag 13 maart, werden de eerste drastische maatregelen tegen corona van kracht in ons land. Intussen zijn die nog verstrengd. Wanneer doen we genoeg?

Vrijdag 13 maart om middernacht werden grote bijeenkomsten verboden, gingen cafés en restaurants dicht, en niet-essentiële winkels in het weekend. Sinds afgelopen woensdag is er een scherpe beperking van het sociaal leven en geldt een samenscholingsverbod. Wetenschapsredacteur Dries De Smet legt uit wat de strategie is achter die maatregelen, en wanneer ze afdoend gebleken zullen zijn.

