De Block niet meer naar radio en tv-studio’s: ‘Ik zie te veel mensen’

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) zal vanaf nu digitaal communiceren met de pers. Ze wil niet te veel mensen op één dag zien.

‘Ik heb de oefening voor mijzelf gemaakt. Ik zie mijn collega’s in de Kamer, in de regering, in de diverse werkgroepen die er zijn. Maar ook: ik kom in heel veel radio- en tv-studio’s. Ik kom eigenlijk veel te veel mensen tegen’, zegt De Block in een videoboodschap. Het zal de eerste van vele zijn.



Vanaf nu wil de minister de pers ‘toespreken via moderne technologie’. Ze raadt anderen net hetzelfde aan. ‘Het is niet gemakkelijk om onze gewoontes te veranderen, maar het is nu wel het moment om dat te doen. Zo winnen we de strijd tegen het coronavirus.’

Om de verspreiding van het virus tegen te gaan, is het cruciaal om een veilige afstand te houden van anderen.