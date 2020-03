Banken schieten particulieren in financiële nood te hulp

De banken voorzien uitstel van betaling voor hypothecaire kredieten, om bedrijven die het moeilijk hebben door het nieuwe coronavirus bij te staan. Dat meldt bankenfederatie Febelfin.

‘Heel wat mensen dreigen hun job te verliezen of hebben een periode minder of zelfs helemaal geen loon’, laat Febelfin weten in een persbericht. ‘De financiële sector leeft mee met zijn klanten en is bekommerd om hun financiële situatie in deze ongeziene en moeilijke tijden.’

Daarom wordt iedereen die het financieel moeilijk heeft, of dreigt te hebben, aangeraden te gaan praten met zijn of haar bankier. ‘En dit zo snel mogelijk, voor de financiële problemen onoverkoombaar zijn.’







De banken zullen voor iedereen apart bekijken wat de beste oplossing is. ‘In sommige gevallen zal dat een uitstel van betaling van het kapitaal van het hypothecair krediet zijn.’ De banken zullen daarvoor geen extra kosten aanrekenen.

Het is niet toegestaan om fysiek langs te gaan bij de banken, maar de meeste zijn bereikbaar via telefoon of chat.