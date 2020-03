In verschillende landen is het dagelijkse applaudisseren voor het medische personeel al een gewoonte geworden. In Spanje en Brazilië wordt dit applaus afgewisseld met een teken van protest.

In Spanje geraakte deze week bekend dat voormalige koning Juan Carlos op een corrupte manier geld verdiende bij Saoedi-Arabië. Duizenden Spanjaarden eisen dat hij dat geld doneert aan de gezondheidszorg om het coronavirus in te dijken.

Ook in Brazilië uit men zijn woede op die manier. Brazilië bevindt zich officieel in quarantaine, maar daar houdt niet iedereen zich even goed aan. President Jair Bolsonaro ontkent vaak dat er een groot probleem is.