Nog meer ouders houden kinderen weg van school

De basisscholen vangen nog zo’n twee procent van hun leerlingen op. In de middelbare scholen gaat het om 0,2 procent. Dat blijkt uit cijfers van minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA).

De gegevens zijn de uitkomst van een rondvraag bij 250 basisscholen en 235 middelbare scholen. Maandag bleken er nog 6,5 procent van de leerlingen uit het basisonderwijs en 0,5 procent van de leerlingen uit het middelbaar onderwijs aanwezig op school.

Donderdagochtend werden de richtlijnen nog aangescherpt, na de nieuwe maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad. Het is de bedoeling dat de schoolopvang nu enkel gebruikt wordt door ouders die werken in een cruciale sector. Werkt één van beide ouders thuis, dan moeten de kinderen ook thuis blijven. Voor kinderen in een medische of sociale noodsituatie en kinderen met een moeilijke thuissituatie geldt ook nog een uitzondering.

‘Ik ben blij dat de ouders zo massaal gehoor geven aan de oproep om kinderen waar mogelijk zelf op te vangen’, zegt Weyts. ‘Zo belasten we de scholen en leerkrachten niet onnodig en blijft de opvang voorbehouden voor ouders en kinderen die de school echt nodig hebben. Het lijken misschien kleine cijfers, maar het maakt een groot verschil.’