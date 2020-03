Tulsi Gabbard stopt dan toch als presidentskandidate

Ze kon het niet halen van Bernie Sanders of Joe Biden, maar toch bleef Tulsi Gabbard lange tijde in de race om de Democratische presidentskandidate te worden. Nu heeft ze toch besloten om de handdoek in de ring te gooien en Joe Biden te steunen.

‘Na de voorverkiezing op dinsdag is het duidelijk dat de Democratische kiezers vinden dat Joe Biden het moet opnemen tegen Donald Trump in de presidentsverkiezingen’, zei het Hawaïaanse parlementslid. Dat is opmerkelijk, want bij de voorverkiezingen in 2016 steunde ze Sanders, en niet Hillary Clinton. ‘Ik heb grote bewondering voor de liefde die Sanders heeft voor ons land en het Amerikaanse volk. Hij wil het leven van alle Amerikanen echt verbeteren.’ Toch kiest ze dus voor Biden. ‘Hoewel ik het niet altijd eens ben met de voormalige vicepresident, weet ik dat hij een goed hart heeft en wordt gemotiveerd door zijn liefde voor ons land en het Amerikaanse volk.’

Gabbard haalde slechts twee afgevaardigden binnen, van Amerikaans-Samoa. Een Democratische kandidaat moet 1.991 gedelegeerden kunnen overtuigen om te winnen. Biden heeft er op dit moment 1.180, Sanders 885. In totaal spendeerde ze 5,3 miljoen dollar aan haar campagne.