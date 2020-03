Bart Tommelein lanceert oproep: ‘Kom niet naar de kust’

De Oostendse burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) vraagt mensen met een tweede verblijf in de stad met aandrang om niet naar de kust af te zakken. Aan de Westkust stuurt de politie toeristen onverbiddelijk terug.

‘Kom niet naar Oostende.’ Bart Tommelein (Open VLD) zegt het met enige stelligheid. ‘De stad is verzadigd. We hebben geen nood aan bijkomend publiek,’ zegt hij aan De Standaard. De burgemeester vreest de komende dagen meer coronapatiënten in de plaatselijke ziekenhuizen. Een mogelijke toevloed van zieken die niet in de stad wonen, kan daarom worden gemist.

‘In Oostende wonen al veel mensen op een kleine oppervlakte. Ik sta momenteel op de dijk om me van de toestand te vergewissen. Ook in de winkelstraten loopt er nog te veel volk rond. Daarom: als je niet in Oostende wil zijn, kom gewoon niet. Je kan hier niets doen. De winkels zijn dicht, net als de cafés en de restaurants. Je kan dus ook niet naar het toilet gaan.’

Tommelein geeft toe dat er van een echte handhaving maar moeilijk sprake kan zijn. ‘Heel wat mensen hebben hier een tweede verblijf, maar zijn niet gedomicilieerd.’

Aan de Westkust (De Panne, Koksijde, Nieuwpoort) controleert de politie op dit moment aan de afritten. ‘Alle personen die niet-essentiële verplaatsingen doen richting Westkust worden teruggestuurd’, meldde een politiewoordvoerder aan Belga. De maatregel is een gevolg van de drukte die de kust het afgelopen weekend heeft gekend. Iedereen wordt gevraagd om in de eigen gemeente te blijven en daar te gaan wandelen.