Hoe bescherm ik me tegen coronabesmetting bij het winkelen?

Blijf zo veel mogelijk thuis, luidt het advies van de regering in coronatijden. Maar eten halen moeten we hoe dan ook doen. Hoe loop je zo weinig mogelijk risico om besmet te raken?

De groentjes aanraken. Buiten in de rij gaan staan. Binnen elkaar passeren in de gang van de droge voeding. Wat mag nog, wat kunnen we niet vermijden?

Eerst het goede nieuws: Comeos, de sectorfederatie die de Belgische handel en diensten vertegenwoordigt, merkt dat de beperkingsregels (1 klant per tien vierkante meter) werken. ‘De rust is weergekeerd’, zegt woordvoerder Hans Cardyn. ‘Er wordt wat minder gehamsterd, de medewerkers hebben tijd om de rekken weer aan te vullen, zodat alles beschikbaar blijft voor iedereen.’

Toch blijft het belangrijk voor jezelf én de anderen om verantwoord te winkelen. We sommen een aantal tips op.

1. Ga alleen

Het heeft absoluut geen zin om met het hele gezin naar de supermarkt te gaan. Wie zijn kinderen niet alleen kan laten, heeft natuurlijk geen keuze. Maar als het enigszins kan: ga dan alleen.

2. Neem een kar

En geen mandje. ‘Een kar wordt inderdaad door sommige winkels aangeraden’, zegt Cardyn. ‘Met een kar zit er sowieso een meter afstand tussen jou en een andere klant. Supermarkten brengen ook zelf markeringen op de grond aan, om duidelijk te maken hoe groot 1,5 meter is. Door de beperking van het aantal klanten is er wat meer ruimte, de afstandsregel wordt goed opgevolgd, zien we.’

Wat met de kar zelf? Die is toch ook vuil? ‘We zien dat winkels zelfs kassa’s, weegschalen en karren ontsmetten tussendoor’, zegt Cardyn.

3. Raak alleen aan wat je zelf meeneemt

Zeker voor groenten en fruit is dat aan te raden. Bij thuiskomst, na het handen wassen natuurlijk, was dan even je groenten en fruit voor je ze kookt of eet. Dat is altijd nodig, maar zeker nu. ‘Wij hebben alle maatregelen in samenspraak met Marc Van Ranst (viroloog van het wetenschappelijk comité, red.) genomen’, zegt Cardyn. ‘Hij heeft ons gezegd dat vooral fysiek contact tussen mensen te vermijden is, maar dat in principe het virus niet of nauwelijks leefbaar is op voedsel, goed wassen is voldoende.’ Handschoen dragen om groenten te pakken, is dus niet nodig.

4. Betaal elektronisch

Dat is evident: cash geld gaat door veel handen, je betaalkaart blijft in jouw handen.

5. Respecteer de afstandsregels ook in de wachtrij

Sommige supermarkten brengen markeringen aan in de wachtrij. Elke anderhalve meter staat een kruis op de grond. Respecteer de richtlijnen van het warenhuis. Zijn die markeringen er niet, neem dan zelf voldoende afstand.

6. Was bij thuiskomst je handen

Deze regel is niets nieuws, maar is zeker interessant na een supermarktbezoek. De handen wassen betekent een minimale overdracht van het virus naar je eigen leefomgeving.