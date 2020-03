Minder treinen om aanbod te garanderen

‘Ondanks de ongekende crisis waarmee het land wordt geconfronteerd, doen NMBS en Infrabel er alles aan om een treinaanbod veilig te stellen’, laten NMBS en Infrabel in een gezamenlijk persbericht weten. Vanaf maandag zullen veel minder treinen rijden, maar het beperkte aanbod wordt wel gegarandeerd.

‘Dit is de enige optie om een robuuste, stabiele en voorspelbare treindienst te behouden’, zeggen NMBS en Infrabel. Zowel bij Infrabel als bij NMBS is de absenteïsmegraad fors gestegen. ‘Dat kan zware gevolgen hebben. Rekening houdend met het absenteïsme is het risico groot dat reizigers zwaar getroffen zullen worden door deze situatie.’ Om een antwoord te bieden op het ziekteverzuim enerzijds, en de continuïteit van de dienstverlening te garanderen, wordt de ‘treindienst van nationaal belang’ ingevoerd.



Die is gericht op essentiële verplaatsingen, dus op mensen die de trein absoluut moéten nemen. Er zullen bijvoorbeeld één of twee IC-treinen rijden per uur, en twee tot drie L- en S-treinen per uur tijdens de spitsuren. Vanaf 20 uur zal het aanbod heel beperkt zijn.







'Hinder vermijden'

Het grootste doel is om ‘hinder te vermijden, wat in de huidige context onaanvaardbaar is’. NMBS doelt op het onverwacht schrappen van treinen, waardoor andere treinen overbezet zijn. ‘De maatregel garandeert voor iedereen een maximaal veiligheidsniveau.’ NMBS en Infrabel beloven dat er genoeg plaats zal zijn op de treinen voor social distancing. De voorbije dagen was maar 8 tot 10 procent van de zitjes bezet.

Het nieuwe aanbod werd uitgewerkt samen met de regering. Deze maatregelen werden ook in andere landen al toegepast. 'België volgt dus de beslissingen die op Europees niveau genomen zijn.'



Informatie over uw traject kan u vinden op de website van de NMBS.