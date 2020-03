Vaccinaties voor baby’s twee weken opgeschort

De vaccinaties bij de baby’s worden twee weken opgeschort door de uitbraak van het nieuwe coronavirus, maar worden met prioriteit terug opgestart vanaf 6 april. Het merendeel van die vaccinaties gebeurt in de consultatiebureaus van Kind en Gezin.

‘Op de consultatiebureaus werken we nu met minder vrijwilligers en verpleegkundigen, artsen werden opgevorderd en ouders belden massaal hun afspraak af’, zegt Nele Wouters, woordvoerder Kind en Gezin. ‘De consultatiebureaus konden hun normale werking niet meer volhouden. Op tijd vaccineren is zeer belangrijk bij baby’s. Daarom herorganiseert Kind en Gezin zich om vanaf maandag 6 april opnieuw te kunnen vaccineren. Onze focus zal dan daarop liggen. Kind en Gezin zal de consultaties op een andere manier organiseren en de ouders daarover tijdig informeren. Niet-dringende zaken stellen we uit.’

‘We moeten er absoluut over waken dat de vaccinaties zo snel mogelijk terug kunnen starten’, zegt Joris Moonens, woordvoerder van Agentschap Zorg en Gezondheid. ‘Onze baby’s zijn minder kwetsbaar voor het coronavirus, maar wel voor de ziekten waartegen we vaccineren, zoals mazelen en kinkhoest. Daarom net worden baby’s al heel vroeg gevaccineerd, de eerste vaccins zijn al aanbevolen op de leeftijd van 8 weken. Het kortstondige uitstel van de vaccinaties nu mag dus zeker geen afstel worden. We roepen de ouders met baby’ s dan ook op de communicatie van Kind en Gezin goed te volgen.’

De vaccinaties bij kinderen in lagere en secundaire scholen zijn ook uitgesteld tot zolang de scholen hun normale werking moeten opschorten. Joris Moonens: ‘De centra voor leerlingenbegeleiding kunnen in deze periode niet alle leerlingen bereiken om te vaccineren en stellen daarom de vaccinatie uit. Voor onze schoolgaande jeugd is zo’n uitstel minder erg, zij zijn tegen de meeste ziektes al gevaccineerd toen ze baby waren. Maar ook bij hen moeten we opletten dat van uitstel geen afstel komt. We moeten er samen met de CLB’s alles aan doen om alle voorziene vaccinaties nog dit schooljaar te laten doorgaan.’