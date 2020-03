Dringende reparaties voorlopig enkel nog op afspraak

Wie bij hoogdringendheid een reparatie nodig heeft, kan enkel nog een-op-een en na afspraak bij handelaars terecht. Voor reparateurs was het lange tijd onduidelijk of zij open mochten blijven.

Sinds gisterenmiddag moeten ook handelaars zoals opticiens, gehoorapparatenverkopers en garagehouders de deuren sluiten. Nochtans verlenen zij diensten die in sommige gevallen heel noodzakelijk zijn. Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) liet gisteren in het VRT-journaal weten dat wie een dringende reparatie nodig heeft nog altijd bij zijn opticien, garagist of fietsenmaker terecht kan, maar liet daarbij in het midden of winkels en garages konden openblijven.

Daarover komt nu wel duidelijkheid. ‘Alle optiekers sluiten hun winkels’, zegt Viviane De Vries van de Opticiens- en Optometristenbond. ‘Enkel wie dringend zijn bril nodig heeft, kan na telefonische afspraak langskomen voor een herstelling. Andere benodigdheden zoals lenzenvloeistof of brillendozen kunnen online gekocht worden. Voor oogmetingen kunnen mensen bij de oogarts terecht.’

Ook garages sluiten voorlopig verplicht de boel. ‘Wagens die van voor de sluiting nog binnen stonden worden verder afgewerkt. Nieuwe klanten worden niet verder geholpen tenzij hun wagen onmisbaar is’, valt te horen bij beroepsvereniging Fegarbel. ‘Iemand die één keer per maand met de auto rijdt en zijn ruitenwissers wil laten vervangen, komt er dus niet in. Een dokter die met de wagen op huisafspraak moet, uiteraard wel.’