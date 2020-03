Amerikaanse rafters pas na tocht van drie weken geconfronteerd met coronanieuws

Een groep watersporters heeft tijdens een tocht in de Grand Canyon drie weken lang geen contact met de buitenwereld gehad. Het coronanieuws werd een koude douche voor het reisgezelschap.

Ze gingen de Grand Canyon in toen Bernie Sanders nog Democratisch presidentskandidaat leek te worden, ze kwamen eruit in volle coronacrisis. Voor een twaalftal Amerikaanse rafters is het einde van hun drie weken durende tocht een speciale realitycheck geworden. De groep was uitgeloot om met een rubberen boot 25 dagen lang de Colorado-rivier doorheen de Grand Canyon te bedwingen. Daarbij hadden ze op een satelliettelefoon na, geen enkel contact met de buitenwereld.

Toen de durfals na drie weken afzondering hun gsm weer aanzetten, stroomden de berichtjes over de coronachaos binnen. ‘Ik dacht eerst dat het om een grap ging’, zegt rafter Zach Edler aan The New York Times. ‘Het gebeurde wel vaker dat een van ons zich al grappend afvroeg wat er zou gebeuren, mochten we na onze tocht in een totaal veranderde wereld terugkomen. Wel, deze keer was het zo!’

Mason Thomas, een ander groepslid, vertelt aan de Amerikaanse krant dan weer dat hij voor de trip al op zijn hoede was voor het virus dat toen nog overwegend Azië in zijn greep hield. ‘Ik verwachtte wel dat we vaker onze handen zouden gaan wassen. Maar dat supermarkten leeggekocht worden en zelfs op Amazon geen enkele toiletrol meer te koop is? Nee, dat had ik nooit durven denken.’