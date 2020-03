Lenteweer zwakt af

Ook tijdens de coronacrisis is het toegestaan om in eigen tuin te zitten. Maar helaas wordt het dit weekend al duidelijk frisser.

Vooral ten noorden van Samber en Maas is er donderdagnamiddag kans op wat gedrup. In het westen liggen de maxima rond 10 of 11 graden, op de Ardense toppen wordt het tussen de 11 en 13 graden en elders tussen 12 en 15 graden. Dat meldt het KMI.

Donderdagavond is het wisselend tot zwaarbewolkt met vanaf de Franse grens geleidelijk lichte regen. Tijdens de nacht gaat het in het hele land licht regenen. De minima liggen tussen 4 graden in de Ardense toppen en 7 graden in het centrum.

Het blijft vrijdag wisselend tot vaak zwaarbewolkt met af en toe lichte regen. De maxima schommelen tussen 6 en 11 graden, in het uiterste zuiden kan het kwik nog oplopen tot 14 graden. Vrijdagavond is het nog zwaarbewolkt met in vele streken kans op lichte regen. Tijdens de nacht naar zaterdag nemen de opklaringen toe ten noorden van Samber en Maas en wordt het er overwegend droog. Elders blijft het overwegend bewolkt, maar wordt het ook geleidelijk droog. De minima liggen tussen 0 en 3 graden.

In Vlaanderen zijn er op zaterdagochtend vrij brede opklaringen. Later wordt het wisselend bewolkt. Overdag bereiken we 4 tot 10 graden. De onaangename oostnoordoostenwind blijft overal matig tot vrij krachtig waaien.

Zondag is het droog en zonnig, maar versterkt de matige oostenwind een zeker koudegevoel bij maxima die in het centrum niet boven de 8 of 9 graden uitkomen. Begin volgende week kan het in de meeste streken vriezen. Overdag is het droog en zonnig maar fris, met maxima rond 7 graden in het centrum. De bewolking neemt midden volgende week opnieuw toe, met vooral op donderdag een kleine kans op wat neerslag.