Kansarmen dreigen slachtoffer te worden van hamsterwoede

Niet tijdig aangevulde witte producten in supermarkten en voedselbanken in nood maken het voor kansarmen dezer dagen extra lastig de eindjes aan elkaar te knopen.

‘Mijn voormalige buurvrouw die kansarm is, kan geen witte merken meer kopen door hamsteraars. Hierdoor is zij al ruimschoots over haar wekelijks budget.’ De cri de coeur van Alexandra D’Archambeau (Open VLD) op Twitter werd gisteren duchtig gedeeld. Ook andere mensen klagen het gebrek aan discountproducten in winkelrekken aan. Bij Colruyt benadrukken ze dat lege schappen niet alleen voor de huismerken gelden. ‘Er is geen schaarste in de voorraad maar door de meest recente hamsterwoede en alle bijkomende maatregelen krijgt ons personeel rekken niet tijdig aangevuld waardoor sommige producten niet altijd beschikbaar zijn’, zegt woordvoerder Hanne Poppe. Ook bij supermarktketen Delhaize valt hetzelfde verhaal te horen. ‘Mensen gaan massaal op zoek naar basisproducten en dat zijn vaak onze huismerken. Er zijn daar absoluut geen tekorten’, geeft woordvoerder Roel Dekelver mee. ‘Daarom nogmaals een oproep om niet te hamsteren en onze mensen zo de tijd te geven de rekken weer aan te vullen.’

Terwijl winkelpersoneel de klok rond werkt, dreigen de voedselbanken te sluiten. Door de sterk toegenomen verkoop zijn er minder overschotten beschikbaar voor hen. ‘Die overschotten maken 60 procent van de bevoorrading uit’, klinkt het bij de Belgische Federatie van Voedselbanken. Bovendien dreigt een vrijwilligerstekort omdat veel vrijwilligers tot risicogroepen behoren en dus thuis moeten blijven. ‘Het is cruciaal dat de kosteloze voedselbedeling niet stilvalt’, zegt Jef Mottar, gedelegeerd bestuurder van de Belgische Federatie van Voedselbanken. ‘Daarom lanceren wij een oproep naar de overheid, bedrijven en burgers om ons op een of andere wijze te steunen.’