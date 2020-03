Er zijn woensdag in ons land 309 nieuwe besmettingen met het sars-CoV-2-virus vastgesteld: 145 in Vlaanderen, 95 in Wallonië en 48 in Brussel. 21 van onbekende origine. Dat brengt het totaal op 1.795 besmettingen. Het aantal Belgen dat omwille van Corona-klachten opgenomen is in het ziekenhuis, is tot boven de 500 gestegen.

In totaal 634 mensen zijn met Covid-19 opgenomen in het ziekenhuis, dat zijn er 187 meer dan gisteren. 130 patiënten liggen op de afdeling intensieve zorg, dertig meer dan gisteren. Daarvan worden er 88 beademd, 22 meer dan gisteren. Er zijn opnieuw zeven overlijdens te betreuren, wat het dodentol voorlopig op 21 brengt.

De stijging van het aantal hospitalisaties zet zich verder. In enkele dagen tijd is er sprake van een verdubbeling: op 15 maart was er nog sprake van minder dan 300 opnames. Ook het aantal patiënten op intensieve zorgen is ruim vertweevoudigd.



Positiever is dat sinds 13 maart zijn er al 155 mensen genezen verklaard zijn en die het ziekenhuis mochten verlaten.

'We hebben dit virus bij het nekvel gegrepen. Het is heel hard aan het tegenspartelen, maar we mogen nog niet loslaten. Dan kunnen we dit controleren', aldus viroloog Steven Van Gucht bij de toelichting van de cijfers. We zullen de maatregelen dus wel nog moeten blijven volhouden, is de boodschap. Hij bedankte de Belgen wel voor hun getoonde discpline. 'Doe zo voort'.

Hij vermoedt dat er vanaf volgende week in de cijfers een impact te zien moet zijn van de maatregelen. 'De mensen die nu worden opgenomen, zijn al besmet van voordat de maatregelen werden genomen. Het effect van de maatregelen kunnen we pas na tien of zelfs veertien dagen zien.'

Wanneer de piek van het aantal besmettingen verwacht wordt, is moelijk in te schatten. 'Als de maatregelen heel effectief zijn, dan kan het aantal opnames over 14 dagen stabiliseren. Maar als we de maatregelen loslaten kan het zijn dat de besmettingen weer gaan stijgen. We kunnen dan een soort golfbeweging krijgen.'

'Geen familieuitstap'

Van Gucht herinnerde nog aan een paar concrete voorschriften. Het is perfect in orde om als familie buiten te komen om bijvoorbeeld te gaan stappen of fietsen, maar niet om samen te gaan winkelen. 'Het is beter om alleen naar de winkel te gaan. Maak daar geen familieuitstap van', waarschuwt hij. Hij herinnert er ook aan om kinderen niet onder te brengen bij hun grootouders.



Vlaanderen

Veruit de meeste gevallen van besmettingen doen zich voor in Vlaanderen. In elke Vlaamse provincie zijn er nu meer dan 150 gevallen, in Vlaams-Brabant zelfs meer dan 250. In Brussel en de provincie Henegouwen ligt het aantal bevestigde gevallen ook in de buurt van de 250. In de andere Waalse provincies zijn er voorlopig nog minder dan 100 besmettingen.