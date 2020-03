Virologen tegen sluiten scholen

De medische experts waren gekant tegen de beslissing van de regering om de scholen te sluiten. ‘De scholen openhouden kan helpen in het opbouwen van groepsimmuniteit’, zegt de Leuvense viroloog Marc Van Ranst. ‘Onze aanbeveling was steeds om dat te doen.’ Maar de sluiting terugdraaien heeft volgens hem weinniel ig zin.

Ook Erika Vlieghe (ITG, UAntwerpen) bevestigt dat het advies van de experts luidde dat het te vroeg was en niet het meest dringende om de scholen dicht te doen. ‘Het was een politieke keuze. Ze had er ook mee te maken dat de verschillende landsdelen anders tegen de problematiek aankijken.’ Versta: nadat Frankrijk de scholen had gesloten was het in Franstalig België politiek lastig om niet hetzelfde te doen.

Niel Hens, biostatisticus van de UAntwerpen en de UHasselt, is genuanceerder. ‘Kinderen mogen dan minder ziek worden, ze brengen het virus wel mee naar huis waar ze hun ouders en hun grootouders kunnen besmetten. Eigenlijk weten we niet wat de beste maatregel is.’

Of het raadzaam is de beslissing alsnog terug te schroeven? ‘Tja, je kunt een maatregel maar één keer nemen. De geest is uit de fles’, zegt Van Ranst, ‘die krijg je er nooit meer in.’

De experts reageerden op de uitkomst van een Britse studie die het sluiten van scholen ‘de minst effectieve maatregel’ noemt om het virus in te dijken. Tegelijk pleitten dezelfde Britse onderzoekers er wel voor de sluiting van scholen en universiteiten op te nemen in een pakket met ook quarantaine en algemene social distancing, om de verspreiding van het virus te onderdrukken.