Krantenwinkels roepen op: ‘sluit ons!’

Krantenwinkels mogen van de overheid open blijven. Toch willen sommigen sluiten, maar dan krijgen zij geen premie uitgekeerd. ‘Zijn wij minder dan andere sectoren?’

Sinds gisterenmiddag moeten winkels die geen voeding verkopen dicht. Behalve krantenwinkels. Die mogen van de overheid open blijven. Maar wie denkt dat de sector daar blij mee is, heeft het mis. ‘Vorige week schreeuwde ik nog moord en brand toen ik hoorde dat alle niet-essentiële winkels moesten sluiten’, zegt Joel Verbeeck, die drie krantenwinkels uitbaat in Vlaams-Brabant. ‘Als rasechte Vlaming wilde ik open blijven. Ik heb ook negen mensen in dienst.’

Maar intussen werd de corona-situatie ‘erger en erger’, aldus Verbeeck. ‘En dan zeggen ze plots dat krantenwinkels open moeten blijven omdat de mensen geïnformeerd moeten worden. Ik viel van mijn stoel. De overheid geeft 200 miljoen euro subsidie aan de post om kranten te bedelen, ze laten ons zo jarenlang in de kou staan, en nu moeten we onze winkel ineens open houden?’

Verbeeck maakt zich intussen zorgen om het welzijn van zichzelf en zijn personeel. ‘Wij krijgen 500 à 600 klanten per dag over de vloer’, zegt hij. ‘Dat zijn evenveel kansen op besmettingen.’ Heel wat krantenwinkels willen daarom sluiten.

Maar als ze sluiten, dan krijgen ze geen 4.000 euro premie van de overheid die zaken die wél moeten sluiten ontvangen. ‘Het gaat niet zozeer om die premie, want daarmee krijg ik net mijn kosten betaald en moet ik verder hongerlijden’, klinkt het. Een gelijkaardige oproep klonk eerder al bij kappers. Ook die mochten open blijven, maar velen wilden dat eigenlijk niet.

Voor Verbeeck is het vooral een principiële kwestie. Hij wil dat krantenwinkels open mogen blijven als ze dat willen, maar ook een premie krijgen als ze vrijwillig sluiten. ‘Frituren mogen afhaal aanbieden en krijgen een premie’, zegt hij. ‘Zijn wij misschien minder waard? Ik kan er ook niet aan doen dat er een stom virus ons land binnen komt.’

Op een Facebookpagina waar krantenwinkels zich verenigen klinken gelijkaardige geluiden van andere uitbaters.

Absurdistan

Bij Perstablo, de belangenorganisatie van de krantenwinkels, klinkt er begrip voor de verzuchtingen. ‘Het is bekend dat krantenwinkels het niet makkelijk hebben’, zegt voorzitter Yannick Gyssens. ‘Bij sommigen staat het water aan de lippen, en dit kan voor tal van krantenwinkels de doodsteek zijn. Maar deze oproep komt zowel van krantenwinkels die het goed doen, als van die het moeilijker hebben.’

Toch wordt de oproep door Perstablo niet zomaar gedeeld. ‘Dat zou absurdistan worden’, zegt Gyssens. ‘Vorige week riepen we nog moord en brand toen we dicht moesten. We zeiden dat we nodig zijn voor de persverdeling, dat sluiten ons kapot zou maken. En drie dagen later zeggen we plots dat we gesloten willen worden? Dat komt volgens mij niet serieus over.’

Wel moeten er volgens de federatie maatregelen komen. Gyssens pleit ervoor dat krantenwinkels die vrijwillig dicht gaan toch in aanmerking komen voor de premies. En tegelijk vindt hij dat er een soort van risicopremie moet komen voor krantenwinkels die wel open blijven. Nochtans een maatregel die zelfs voor dokters in de ziekenhuizen niet is voorzien. ‘Maar dokters hebben een eed afgelegd’, zegt Gyssens. ‘Wij niet.’