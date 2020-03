Britse prinses herziet huwelijksplannen door nieuw coronavirus

Pech blijft de Britse prinses Beatrice achtervolgen sinds ze haar verloving aankondigde. Het seksschandaal rond haar vader wierp al een schaduw over de huwelijksvoorbereidingen, en nu zet ook de uitbraak van het nieuwe coronavirus een domper op de feestvreugde.

De plannen voor de intieme trouwplechtigheid voor prinses Beatrice, die op 29 mei haar jawoord geeft aan Edoardo Mapelli Mozzi, worden door het nieuwe coronavirus nog wat teruggeschroefd.

De geplande receptie in de tuinen van Buckingham Palace is afgeblazen, zo kondigde het Britse koningshuis woensdag aan. Die beslissing volgt op een advies van de Britse overheid om bijeenkomsten zo veel mogelijk te vermijden tot de coronapandemie onder controle is.

‘Het koppel is zich bijzonder bewust van het advies met betrekking tot zowel het welzijn van oudere familieleden als grote bijeenkomsten van mensen. Daarom zal de geplande receptie in de tuinen van Buckingham Palace niet plaatsvinden’, aldus een mededeling van het paleis.

‘Ze zullen het advies van de Britse regering aandachtig bestuderen alvorens ze beslissen of er een intiem huwelijksfeest kan plaatsvinden met een kleine groep vrienden en familie’, klinkt het nog. De huwelijksplechtigheid in de koninklijke kapel van St. James’s Palace gaat vooralsnog wel door zoals gepland.

Queen Elizabeth maakte eerder al bekend dat ze haar activiteiten tijdelijk terugschroeft. De 93-jarige koningin en haar echtgenoot, de 98-jarige prins Philip, hebben zich teruggetrokken op Windsor Castle, ‘een verstandige voorzorgsmaatregel’ volgens het paleis.

Voor de 31-jarige Beatrice, negende in lijn voor de troon, is het de zoveelste domper op de feestvreugde. Kort nadat ze haar verloving had aangekondigd in september, werd haar vader prins Andrew genoemd in het seksschandaal rond zedendelinquent Jeffrey Epstein, waardoor hij verplicht werd zijn koninklijke taken neer te leggen.