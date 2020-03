De fractieleiders in de Kamer debatteren over de regeerverklaring van premier Sophie Wilmès. Volg het hier live.

Wilmès legde dinsdag haar regeerverklaring af in een quasi leeg parlement. Die verklaring kan u hieronder herbekijken.

'Belgie, Europa en de wereld gaan door een ongekend precedent', begon Wilmès. 'Er vereist dat er ongekende en utizonderlijke maatregelen worden genomen om onze mensen te beschermen. We moeten samenwerken in nationale eenheid, hand in hand.'

Wilmès bedankte alle zorgverleners. 'Hun werk moet ons bewustmaken dat we de regels moeten respecteren. Dat we niet het risisco nemen dat de ziekenhuis overspoeld geraken. Het is aan ons om burgerzin en solidariteit te tonen.'

'Onze eerste prioriteit blijft dat de ziekenhuizen zich met één ding bezig kunnen houden: de zieken helpen. We zitten in permanent in contact met het crisiscentrum en de zorgverstrekkers.'

We weten dat de beslissingen sociaal-economische gevolgen hebben. We blijven werken om de impact voor alle economische spelers zo veel mogelijk op te vangen.' De ERMG: economic risk managament group, is opgericht, zei Wilmès. 'België heeft troeven en we moeten ze uitspelen.'

Eén miljard euro extra

'We hebben vandaag een stabiele parlementaire meerderheid nodig om samen de crisis aan te pakken', voegde Wilmès nog toe. 'We beseffen dat het akkoord van afgelopen zondag een grote verantwoordelijkheid met zich mee brengt, de huidige regering verbindt zich ertoe de gezondheidscrisis te beheren, de openbare orde te verzekeren, en de economische gevolgen te verlichten. We stellen voor om over de voorlopige twaalfden te stemmen, met één wijziging: één miljard euro extra alleen om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen.'

Wilmès stelde voor dat de kern regelmatig bijeenkomt, samen met de voorzitters van de partijen die zich geëngageerd hebben. Dat gaat dan om de voorzitters van de PS, Ecolo, Groen en CDH. Wilmès beloofde zich enkel met de coronacrisis bezig te houden, en na zes maanden opnieuw het vertrouwen te vragen van het parlement.

Peter De Roover, fractieleider van de N-VA, repliceerde meteen striemend op de regeerverklaring: 'Dit huis had zich enkel met het coronavrius moeten bezighouden, en niet met deze vertrouwens-naast-de-kwestie-stemming.' Hij benadrukte dat de N-VA wel alle maatregelen voor de coronacrisis zou steunen, maar niet de minderheidsregering.

'Kwestie van leven of dood'

Voor Kristof Calvo, fractieleider van Groen, het woord nam, poetste eerst een medewerkster van de Kamer het opstapje vooraan en de microfoon af met ontsmettingsmiddel. 'Van Oostende tot Aarlen zijn mensen mondmaskers aan het stikken', zei Calvo, die startte met een eerbetoon aan zorgverleners. Hij ziet de toekomst grimmig in. 'We staan aan een vooravond van een tekort aan bedden op intensieve zorg; mensen gaan niet alleen hun werk maar ook hun vrienden en familie verliezen. Op zo'n moment bestaat er geen meederheid of oppositie, geen links of rechts, dit is een kwestie van leven of dood.'

'Corona is een ongelijke crisis, maar ook een kans voor ons, voor de politieke wereld om zich te herpakken, om te tonen dat samenwerken wel lukt', voegde Calvo toe. 'Daarom geven wij het vertrouwen. Even hardnekkig vragen wij u om samen te werken.'

Voor de PS-fractieleider Ahmed Laaouej is 'eendracht maakt macht' de leuze om door de komende weken te geraken. 'Alles wordt in het werk gesteld om deze crisis te overwinnen. We geven het vertrouwen maar blijven waakzaam. Ons vertrouwen is ook een teken dat we niet terug willen plooien, maar samen sterker willen staan tegen de crisis.' Hij ging ook dieper in op enkele prangende vragen: 'Hoe kan het dat in een land als België een tekort een mondmaskers dreigt?' De economische gevolgen zijn ook een grote zorg voor de PS'er: 'Volmachten zijn ook sociale volmachten, met maatregelen ter ondersteuning van de burgers en hun inkomens, en voor al die verplicht werden hun activiteiten stop te zetten, voor mensen die met 500 euro moeten rondkomen.'