Het gaat al een aantal jaar niet goed met Williams en niet zelden wordt Claire Williams, en in het bijzonder het feit dat ze moeder geworden is, daarvoor verantwoordelijk gehouden.

De laatste jaren is er nog maar weinig reden tot vieren geweest bij de eens zo dominante F1-renstal Williams. Er wordt wel eens gezegd dat vice-teambaas Claire Williams niet uit het juiste hout gesneden is om een Formule 1-team te leiden en dat het moederschap haar werk bij Williams in de weg zou staan.

“Van zodra je niet meer succesvol bent wordt dat toegeschreven aan het feit dat je een vrouw bent,” aldus Williams.

“Misschien krijg ik wel meer kritiek door het feit dat ik een vrouw ben. Er is me zelfs verteld dat er een aantal mensen zijn die denken dat het bergaf gegaan is sinds ik zwanger geweest ben en moeder geworden ben. Waar halen ze het?”

“Naast mij zijn er nog negen andere teambazen in de Formule 1 en ik ben er zeker van dat de meesten daarvan kinderen hebben. Krijgen zij ook zulke kritiek? Mag ik geen kind hebben omdat ik een vrouw ben die een Formule 1-team leidt? Dat is een vreselijke houding die nog stamt uit de vorige eeuw.”

Voormalig wereldkampioen Alan Jones, die in 1980 de eerste wereldkampioen werd voor de renstal uit Grove, staat als een man achter Claire Williams.

“Iedereen springt op dezelfde kar en geeft Claire de schuld en dat is oneerlijk,” aldus Jones tegenover ‘Guardian.’

“Het is gemakkelijk om Claire te bekritiseren om het feit dat ze een vrouw is. Dat is niet fair. Ze doet het goed en ik hoop dat ze binnenkort deze crisis overwinnen want het is mijn familie.”

