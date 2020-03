Striktere regeling: wie thuis werkt, moet voortaan zelf voor kinderen zorgen

De opvang in de Vlaamse scholen wordt aan striktere regels onderworpen. Zo worden de aanwezige leerlingen in groepen opgedeeld, en moeten thuiswerkende ouders zelf voor de opvang instaan.

Dat staat in de nieuwe richtlijnen over de aanpak van het coronavirus die de Vlaamse scholen hebben gekregen. Die komen er nadat Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts in de vooravond een ‘heel constructief overleg’ had met de onderwijskoepels en de sociale partners, zo laat zijn kabinet weten in een persbericht.

De lessen blijven geschorst en scholen en internaten moeten opvang moeten voorzien tot en met vrijdag 3 april. Zieke kinderen moeten sowieso thuisblijven.

Ouders die thuiswerken, vangen hun kind zelf thuis op. Als dat niet mogelijk is, krijgt de school het advies om in dialoog te gaan met de ouders. Bij 'gerede twijfel' kan de school desnoods een attest of bevestiging van de werkgever vragen.

Concreet wordt aan scholen gevraagd om opvang te voorzien voor drie groepen van gezonde leerlingen: kinderen van ouders die werken in een cruciale sector (zorg, veiligheid, voedingsnijverheid, distributie ...), kinderen met een medische of sociale kwetsbaarheid en kinderen met een moeilijke thuissituatie.

Scholen werken best níet samen voor de opvang. Als scholen geen enkele leerling moeten opvangen, kunnen ze terugvallen op een permanentiesysteem zodat ouders later nog een beroep kunnen doen op de school. Onderwijspersoneel kan van thuis werken waar mogelijk.

'Iedereen doordrongen van goede wil'

De vuistregel blijft enerzijds dat scholen zo weinig mogelijk leerlingen moeten opvangen. Het is anderzijds volgens het Agentschap Zorg & Gezondheid (AZG) niet van belang hoe groot een groep leerlingen is om het risico op besmetting in te perken, maar wel dat de samenstelling van die groep dezelfde blijft.

Volgens minister Weyts was het overleg woensdagavond constructief. 'Iedereen rond die tafel was zeer doordrongen van goede wil en verantwoordelijkheidszin. Iedereen beseft: leerkrachten hebben nu de levensnoodzakelijke taak om ervoor te zorgen dat het zorgpersoneel en andere cruciale beroepen hun levensnoodzakelijke taken kunnen uitvoeren', zei hij daar nog over.