China telt geen nieuwe besmettingen meer

China heeft voor het eerst sinds de uitbraak van het nieuwe coronavirus geen nieuwe lokale besmettingen meer te melden. De 34 nieuwe gevallen in het land zijn mensen die uit het buitenland zijn teruggekeerd.

De afgelopen 24 uur zijn wel nog acht mensen gestorven aan de gevolgen van het virus, allen in Hubei. Daarmee komt het aantal doden in China uit op 3245. Meer dan 81.000 mensen zijn in het land besmet geraakt, maar slechts 7.263 zijn nog ziek.

De 34 besmette mensen uit het buitenland is wel een dagelijks record, aldus het ministerie van Volksgezondheid. Het gaat meestal om Chinezen die terugkeren uit landen die bijzonder getroffen zijn door Covid-19. In totaal 189 mensen hebben het longvirus buiten China opgelopen en zijn geïnfecteerd naar het land teruggekeerd.