Italië is al meer dan een week in lockdown. Hoe is de situatie daar?

Sinds 10 maart is heel Italië in lockdown. Terwijl we hier in België nog wennen aan de drastische maatregelen, zitten vele Italianen al wekenlang thuis

Die quarantaine is, volgens dokter de Italiaanse dokter Bassetti, nog altijd de enige manier om de verspreiding van corona te stoppen. En dat is nodig. Want het land kreunt onder de vele ziekenhuisopnames. Buitenlandjournaliste en Italiëkenner Ine Roox sprak met haar Italiaanse vrienden en met dokter Bassetti, en praat ons bij over de situatie.

Credits

Journalist Ine Roox | Presentatie Nele Eeckhout | Redactie Nele Eeckhout en Joris Van Damme | Eindredactie Annelies Vanderoost | Audioproductie Joris Van Damme | Muziek Brecht Plasschaert | Chef Audio Wouter Van Driessche | Extra geluidsfragmenten Ine Roox en Reuters

