De hashtags #applausvoordezorg en #bravopourlessoins doen vlotjes de ronde op sociale media zoals Facebook en Twitter. De afspraak: klokslag 20 uur een applaus om voor de ‘helden van de zorg’ – als eerbetoon aan alle zorgmedewerkers, dokters, huisartsen en verpleegkundigen die zich dagelijks inzetten tijdens de coronacrisis. En net zoals gisteren in Nederland, is die oproep woensdagavond ook in ons land op vele plaatsen goed opgevolgd.

Ce soir et les prochains, que ce soit à votre fenêtre, velux ou balcon, rendez-vous à 20h pour applaudir le personnel médical et hospitalier. Passez le message à vos voisins. Montrons leur #solidarité et #reconnaissance par rapport à leur travail si précieux. #bravopourlessoins pic.twitter.com/HjfUxkkprS — Rudi Vervoort (@rudivervoort) March 18, 2020