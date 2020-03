Burgemeester Lippens: ‘Nederlanders zijn absoluut niet welkom in Knokke-Heist’

De gemeenten Sluis en Knokke-Heist gaan samenwerken om coronabesmettingen over de grens heen tegen te gaan. Daarbij zal de grens streng gecontroleerd worden om te vermijden dat mensen de grens oversteken.

Heel wat mensen maakten de afgelopen dagen de oversteek naar Nederland en omgekeerd. Daardoor werd het zowel in Sluis als Knokke-Heist zeer druk. De afstandsregel werd niet nageleefd en de kans op besmetting met het nieuwe coronavirus lag dus hoog. Om dat te vermijden gaan Sluis en Knokke-Heist samenwerken.

Zo heeft de Nederlandse politie vorig weekend een duizendtal chauffeurs gevraagd om rechtsomkeer te maken indien ze meldden dat ze enkel naar Nederland kwamen om te winkelen of een strandwandeling te maken. Aan Belgische zijde komt geen permanente controle, maar de grensovergangen zijn wel opgenomen in het algemene patrouilleschema.

‘Zolang we hier in ons land in een gevaarlijke coronacrisis verkeren, zijn Nederlanders dan ook absoluut niet welkom in onze gemeente en zeker niet in ons ziekenhuis waar alle mogelijke preventieve maatregelen zijn genomen om het virus buiten te houden zodat we ons kunnen voorbereiden op het ergste’, aldus burgemeester Graaf Leopold Lippens. Hij zette, nog voor de overheid maatregelen nam, Knokke-Heist al in lockdown: alle activiteiten en in- en outdoorevenementen in Knokke-Heist zijn verboden tot 30 april.