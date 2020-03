In het Vlaams parlement is vanmiddag gedebatteerd en gestemd over het nooddecreet voor de aanpak van het coronavirus. Die stemming verliep net iets anders dan normaal doordat de parlementsleden een voor een de zaal moesten binnenkomen om het coronavirus niet te verspreiden. Bekijk het in de video hierboven.

De Vlaamse regering gaf vanmiddag een persconferentie en ook dat verliep niet zoals gewoonlijk. Bart Somers en Hilde Crevits zitten beiden in quarantaine en waren aanwezig via een livestream. Dat verliep niet van een leien dakje.