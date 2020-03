F1 vervroegt verplichte 'zomerpauze' door coronavirus naar maart en april

De Formule 1 heeft de verplichte 'zomerpauze' in de Formule 1 die normaal in augustus plaatsvindt vervroegd.

Tijdens de maand augustus sluiten de fabrieken van de F1-teams normaal verplicht twee weken de deuren. Daarbij mogen er onder andere geen ontwikkelingen aan de F1-bolides plaatsvinden.

Door de uitbraak van het coronavirus alsook het annuleren van verschillende F1-races heeft men beslist om de verplichte 'sluiting' van de F1-fabrieken naar voor te brengen en uit te breiden naar 21 dagen, zo luidt het in een mededeling.

"Door de impact van COVID-19 coronavirus die ook invloed heeft op de organisatie van de F1-races heeft de World Motor Sport Council een aanpassing van het sportief reglement in 2020 goedgekeurd," luidt het in de mededeling. "De zomer-shutdown wordt naar maart en april gebracht en verlengd van 14 naar 21 dagen."

"Al de deelnemers moeten daarom een sluiting van 21 aaneenvolgende dagen respecteren en dat tijdens de maanden maart en/of april. De aanpassing werd unaniem goedgekeurd door de F1 Strategy group en de F1 Commissie."

Eerder raakte reeds bekend dat Ferrari haar fabrieken reeds stillegde terwijl dat bijvoorbeeld bij Mercedes en heel wat andere teams nog niet het geval was.

De aanpassing van het reglement is dan ook tweeledig. Enerzijds wil men ongetwijfeld vermijden dat sommige teams een voordeel verkrijgen doordat hun fabrieken wel kunnen werken terwijl die van andere teams dicht zijn.

Een tweede reden is dat er al langer sprake is van eventueel races in de zomerperiode in te halen. Door de zomerpauze te schrappen wordt er ruimte gemaakt om gedurende die weken races opnieuw een plaats op de F1-kalender te geven.

