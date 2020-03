En plots zal onbekende oud-zwemster voor Japan de olympische vlam in Athene in ontvangst nemen: dankzij een vrije dag

Het organisatiecomité voor de Olympische Spelen van Tokio 2020 (TOCOG) heeft op het laatste moment een Japanse oud-sporter gevonden om donderdag in Athene namens TOCOG de olympische vlam in ontvangst te nemen. Het is de relatief onbekende oud-zwemster Naoko Imoto. De 43-jarige Japanse is in Athene werkzaam voor Unicef en heeft donderdag toevallig een vrije dag. Vereerd stemde ze woensdag in met het verrassende verzoek vanuit haar vaderland.

TOCOG kon vanwege het coronavirus en de daarmee samenhangende reisbeperkingen vanuit Japan geen vertegenwoordigers naar de traditionele ceremonie in de Griekse hoofdstad sturen. Daarom werd in de afgelopen dagen druk gezocht naar een waardige vervanger in Griekenland. Aanvankelijk viel de keuze op de Japanse ambassadeur in Griekenland, maar uiteindelijk werd toch nog iemand gevonden met enig verleden in de olympische sportwereld.

Estafette in 1996

Imoto nam in 1996 in Atlanta met het Japanse team deel aan de 800 meter estafette. Ze zal donderdagochtend tijdens een sobere plechtigheid in een leeg stadion in Athene de olympisch vlam namens Japan in ontvangst nemen. De vlam wordt daarna met het vliegtuig naar Japan gebracht. Imoto gaat niet mee, wegens het coronavirus mag ze Griekenland niet verlaten. De vlam zal vrijdag op een militaire luchtmachtbasis in Matushima tijdens een ook al ingekorte en versoberde ceremonie in Japan worden gepresenteerd.