Trump pompt miljarden in economie in strijd tegen coronavirus

De Trump-administratie en de Centrale Bank werken samen met het Congres om extra geld in de economie te pompen. De Amerikaanse president Donald Trump sluit tegelijk de grens met Canada voor ‘niet-essentiële verplaatsingen’.

Het exacte bedrag dat Trump plant om in de economie te pompen, is nog niet bekendgemaakt. Amerikaanse media spreken van 850 tot 1.000 miljard dollar. De bedoeling is om de economie te stutten tegen de coronacrisis. ‘We zijn van plan om onmiddellijk bedragen naar de Amerikaanse burgers te zenden’, zegt de Amerikaanse minister van Budget, Steven Mnuchin. Het zou gaan om een bedrag van 2.000 dollar. Dat moet het vertrouwen van de Amerikanen in de economie redden.

Voor kleine ondernemers zou een herstelplan van 300 miljard dollar opgesteld worden. Mnuchin verwacht dat er over de partijgrenzen heen steun aan het plan zal worden gegeven.

Het nieuwe coronavirus verspreidt zich ook snel in de Verenigde Staten. Er zijn meer dan 6.000 gevallen geteld op dit moment.

De VS sluiten tegelijk dan ook hun grens met Canada voor personenverkeer dat niet noodzakelijk is. De sluiting geldt niet voor de handel. Wanneer de grens precies sluit, is nog niet duidelijk.

Verwacht wordt dat de Canadese premier Justin Trudeau later op woensdag nog een persconferentie houdt. In eigen land staat de Canadese premier onder toenemende druk om de grens met de Verenigde Staten te sluiten voor niet-essentiële reizen, omdat de uitbraak van het coronavirus er veel sneller om zich heen grijpt.