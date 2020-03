Antwerp stapt mee in nieuw mediacontract Pro League

Hoe de competitie zal worden beëindigd, is nog niet beslist – daarvoor is het te vroeg. Maar tijdens de (telefonische) vergadering van de Pro League werden toch enkele belangrijke beslissingen genomen. Een hele belangrijke: Antwerp stapt alsnog mee in het mediacontract met Eleven.

Alle 24 profclubs zijn akkoord gegaan met de collectieve verkoop van de mediarechten voor de komende vijf jaar aan Eleven Sports. AA Gent stribbelde eerst tegen, maar was al een tijdje aan boord. En dat geldt nu eindelijk ook voor Antwerp. De Great Old voelde zich benadeeld, omdat het als lid van de officieuze K11 een pak minder kreeg dan de G5, terwijl het toch een topclub aan het worden is. Voorzitter Paul Gheysens hoopte op een tegemoetkoming en die is er gekomen. Er is een aanpassing doorgevoerd bovenop het bestaande akkoord, ten laste van de G5 en ten voordele van de K11-clubs die op sportief vlak goed presteren. Alle clubs moeten dit akkoord nog bekrachtigen, maar dat lijkt geen probleem te zijn.

Laatste schijf tv-geld al uitbetaald, 800.000 euro voor amateurs

De financiële gevolgen van de coronacrisis voor de clubs – zeker ook alle amateurclubs – zijn groot nu er wekenlang niet meer gevoetbald wordt. Daarom heeft de Pro League alvast een bijzondere regeling getroffen. De laatste schijf van het tv-geld – normaal voorzien voor juni – wordt nu al uitbetaald aan de clubs, om het inkomstenverlies te compenseren. Omdat de eersteklassers uitbetaald worden aan de hand van de rangschikking, werd ervoor gekozen om bij elke club uit te gaan van het worst case scenario, om te vermijden dat ze binnenkort allemaal geld terug moeten storten. Concreet: Anderlecht, Genk en KV Mechelen – die nog voor de zesde plaats strijden – worden betaald alsof ze achtste zouden eindigen. Club Brugge en de andere clubs die al zeker zijn van Play-off 1, worden betaald alsof ze na de play-offs zesde zouden eindigen. De clubs die al zeker zijn van Play-off 2 worden betaald op basis van het huidige klassement. De schijf voor het amateurvoetbal bedraagt 800.000.