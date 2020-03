Een zwembad bouwen in coronatijden: ‘Nu zitten we hier met een krater in de tuin’

Onze landgenoot Nicolas Dewulf woont al meer dan tien jaar in Merana, een Italiaans dorpje op de grens tussen Piëmont en Ligurië. Hij houdt voor ons een dagboek bij over zijn leven tijdens de Italiaanse lockdown.

Woensdag 18 maart

Een sector die mij momenteel na aan het hart ligt is ‘den bouw’. Wij zijn namelijk op onze Agriturismo Verdita een zwembad aan het leggen en ja - ik ga volledig akkoord - onze timing kon inderdaad beter. Na jaren van twijfelen ‘doen we het of doen we het niet’ eindelijk de knoop doorgehakt en dus graven ze sinds begin maart onze hele tuin open, net voor de coronacrisis.

En uiteraard ligt nu alles stil…

Enkel dringende bouwwerken zouden verder gezet mogen worden, een privézwembad valt daar logischerwijs niet onder. Wij zijn echter een toeristische accommodatie waarvan de opening én dus de mogelijkheid geld te verdienen samenvalt met de afwerking van het zwembad, dus we zijn aan het navragen of de uitzondering ‘dringende werken’ op ons van toepassing zou kunnen zijn.

Mocht dat lukken, zijn er helaas nog meer struikelblokken. Allereerst moeten de bouwmarkten openblijven om onze aannemer de mogelijkheid te geven zijn materialen aan te kopen. Daarna moeten zijn arbeiders bereid zijn verder te werken en dus hoe dan ook - al is dat hier op onze eenzame heuvel minimaal - meer risico te lopen. Ook moeten er voldoende mondkapjes beschikbaar zijn om met drie in de vrachtwagen te mogen en vervolgens te mogen samenwerken.

Momenteel zitten we hier dus met een gesloten agriturismo én met een tuin die er uit ziet alsof er een meteoriet is ingeslagen dan wel er een ernstige gasontploffing plaatsvond. Toeristisch weinig aantrekkelijk dus.

Een geluk bij een ongeluk is dan weer dat zolang het hier in Italië alles geblokkeerd is, er zeer veel kans is dat het in België en Nederland hetzelfde verhaal is, zodat we iets minder moeten stressen om dat zwembad alsnog vlug af te krijgen, we hopen dat we hier onze ‘coronavoorsprong’ behouden en dus tussen de twee lockdowns door de tijd zullen hebben één en ander af te werken.

Tot dan is het voor ons bang afwachten. We zijn nu begonnen onze klanten die gereserveerd hadden voor de maand mei (mét zwembad dus) aan te schrijven om hun de kans te bieden hun periode te verschuiven naar later op het seizoen of in de mate van het mogelijke een ander tijdstip voor hen in optie te houden mocht het alsnog blijken dat mei niet haalbaar wordt.

Als bij wonder hebben we tot op vandaag nog geen annulaties en reageren al onze klanten uitermate positief. Iedereen wil blijven komen, als het moet verschuiven ze wel een beetje, maar afzeggen is voor hen niet aan de orde. Iedereen ziet uit én telt af naar zijn vakantie.

Toch is dit voor ons een uitermate onzekere periode. Net de investering van een zwembad en dan de schrik dat het hoe dan ook een moeilijk seizoen kan worden. Voor alle kleine zelfstandigen zullen er hoe dan ook negatieve economische gevolgen uit deze coronacrisis voortvloeien, maar vandaag focussen we met zijn allen terecht vooral op gezond blijven. Daarna zal ongetwijfeld het moment van financiële bezinning komen.

Gentenaar Nicolas Dewulf ruilde de advocatuur in voor een boerderij op een eenzame heuvel op de grens tussen Piëmont en Ligurië. Samen met zijn Italo-Belgische vriendin Natascha verwelkomt hij al meer dan tien jaar gasten op zijn biologisch lavendelboerderij in Merana. Daarnaast werkt hij als Italiaans vastgoedmakelaar, gespecialiseerd in aankoopbemiddeling.