Het Vlaams Parlement debatteert - zo goed als leeg - vanmiddag over het nieuwe coronavirus. Volg het debat onder de fractieleiders hier live.

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) geeft in het Vlaams Parlement toelichting bij de nieuwe maatregelen van de federale regering, en de begeleidende steun van de Vlaamse regering. Het gaat dan onder meer op om de hinderpremie, de waarborg bij een overbruggingskrediet en de aanmoedigingspremie bij deeltijds werk. Hij geeft nog mee dat alle jeugd- en kinderkampen in de paasvakantie worden geannuleerd.

'Neen, dit is geen opbeurende boodschap. De situatie is ernstig, de maatregelen fors. In een aantal gevallen zal het echt pijn doen. Denk vooral niet dat we zelf gevrijwaard worden door het virus. Van hieruit wens ik alle goeds toe aan de collega's in quarantaine.'

Toch zijn er lichtpunten, vindt Jambon. 'Samen met u ben ik oprecht gelukkig met de vele initiatieven die vandaag plaatsvinden. Duizenden mensen organiseren zich om kwetsbare mensen te helpen. De klassieke en sociale media ondersteunen dat. Dat is de warme, sociale, bezorgde kant van onze gemeenschap, van Vlaanderen. Ook bedrijfsleiders, ondernemers, influencers dragen hun steentje bij. Namens de hele Vlaamse regering dank ik u allen.'

Jambon betuigt ook zijn diep respect voor alle zorgverleners. Hij roemt de Vlaamse spirit. 'Hooguit plooien we even bij felle rukwinden, maar steeds opnieuw staan we recht. Een enkele keer slaat de angst ons om het hart, maar dan gaan we er voluit tegenaan. Erop en erover. Opgeven doen we nooit. Deze spirit zal ons er opnieuw bovenop halen. Plus est en nous.'