Europese diplomaten beschuldigen Rusland van verspreiden fake news over coronavirus

Volgens een intern rapport van de diplomatieke dienst van de EU gebruikt Rusland het coronavirus om in het Westen verwarring, paniek en angst te creëren, en wel door massaal fake news over het virus te verspreiden. Dat melden de Britse krant Financial Times en het persagentschap Reuters, die het rapport konden inkijken. Het Kremlin ontkent.

Volgens het rapport van de Europese diplomaten probeert het Kremlin via Russische media de coronacrisis te verergeren door ‘met een uitgebreide desinformatiecampagne’ het vertrouwen in de Westerse gezondheidszorgsystemen te ondermijnen. ‘Op die manier probeert het te beletten dat de epidemie op een efficiënte manier wordt aangepakt.’ Die aanpak past in de bredere strategie om Europese samenlevingen te ondermijnen, leest het negen pagina’s tellende document, dat op 16 maart werd opgesteld.

De Europese diplomatieke dienst zegt weet te hebben van foutieve informatie die in het Engels, Spaans, Italiaans, Duits en Frans werd verspreid via kanalen als Twitter, Facebook en Reddit. In totaal zou het gaan om bijna tachtig berichten.

In die foutieve berichten wordt onder meer beweerd dat het nieuwe coronavirus ‘door mensen gemaakt werd’ en door het Westen ‘als wapen wordt ingezet’. Italiaanse lezers krijgen de boodschap ‘dat de autoriteiten de pandemie niet de baas kunnen’, in Spanje zouden ‘ronduit apocalyptische verhalen’ verspreid worden. Kapitalisten zouden voordeel willen halen uit het virus, terwijl Rusland en president Vladimir Poetin in het bijzonder de crisis ‘net bijzonder goed aanpakken’, zo luidt het nog.

‘Anti-Russische obsessie’

De Europese diplomatieke dienst (EEAS) wil tegen Reuters niet ingaan op het gelekte rapport. Een woordvoerder van de dienst bevestigt wel dat de EU in contact staat met Google, Facebook, Twitter en Microsoft om met hen te bespreken hoe alle fake news over het nieuwe coronavirus gecounterd kan worden.

Het Kremlin ontkende woensdag de beschuldigingen. Kremlinwoordvoerder Dmitry Peskov noemde de Europese aantijgingen ‘ongefundeerd en onlogisch’. Nog volgens Peskov wordt in het rapport geen enkel concreet voorbeeld genoemd. ‘Dit zijn opnieuw ongefundeerde beschuldigingen, die waarschijnlijk het gevolg zijn van een anti-Russische obsessie’, besloot hij.

‘Veel onzin’

In Rusland zijn er officieel slechts iets meer dan 100 coronagevallen geregistreerd, terwijl er nog niemand aan covid-19 zou zijn overleden. Aan die officiële cijfers wordt echter

weinig geloof gehecht.

De Europese Commissie verklaarde eerder al dat er veel onzin wordt verspreid over het coronavirus. Voor gedetailleerde, correcte aanbevelingen kan iedereen volgens de Commissie het best terecht bij de nationale en lokale gezondheidsautoriteiten.