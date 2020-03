De Russische schrijver-politicus en allround oproerkraaier Edward Limonov is overleden. Zijn veelbewogen leven was bij ons bekend van de bestseller die Emmanuel Carrère over hem schreef.

‘Ik denk dat Limonov liever een gewelddadige dood zou sterven dan aan zijn einde te komen in een ziekenhuisbed’, zei de Franse schrijver Emmanuel Carrère in 2012 over Edward Limonov