Honderden Europeanen raakten besmet in populair skioord

Honderden, misschien zelf duizenden, Europeanen zouden tijdens hun wintersportvakantie in het Oostenrijkse skioord Ischgl besmet geraakt zijn met het nieuwe coronavirus. De Oostenrijkse autoriteiten zouden veel te laat hebben ingegrepen, zo schrijft het Duitse Der Spiegel.

Het skiseizoen is ook in Oostenrijk tot een einde gekomen, zeven weken vroeger dan voorzien. Maar tot enkele dagen geleden werd er wel nog volop geskied in Ischgl, dat nu in quarantaine is geplaatst. Die quarantaine had echter al veel vroeger moeten gebeuren, want honderden wintersporters uit Denemarken, Noorwegen, IJsland, Zweden en Duitsland zouden daar besmet zijn geraakt met het sars-CoV-2-virus.

Er wordt met een beschuldigende vinger gewezen naar Kitzloch, een populaire après-skibar vlak aan een skilift in Ischgl. Tal van wintersporters gingen er na het skiën een pintje drinken of wat fondue eten. Volgens Denemarken en Noorwegen vormt Kitzloch dé voornaamste bron van coronabesmettingen in hun land, zo meldt de Oostenrijkse Krone Zeitung.

In die twee landen en in Zweden zijn samen meer dan duizend ziektegevallen ontdekt die terug te leiden zijn naar de après-skibar. Volgens De Telegraaf zijn ook meerdere Nederlanders besmet geraakt in de bar.

Al die gevallen zouden wel eens afkomstig kunnen zijn van één man, één zogenaamde ‘superverspreider’. Een 36-jarige Duitser die als barman in Kitzloch werkte. Op 6 maart werd de bar ‘plots’ gesloten voor één dag, het weekend erna testte de barman positief op het sars-CoV-2-virus. Toen bleek dat ook meerdere gasten besmet waren, werd de bar op 10 maart tot nader order gesloten. Nog eens drie dagen later werd het Paznautal, het dal waarin Ischgl gelegen is, tot Sperrgebiet (ontoegankelijk gebied) verklaard.

Iedereen die vanaf 28 februari in het skigebied is geweest, kreeg van de Oostenrijkse minister van Buitenlandse Zaken het advies opgelegd om in zelfisolatie te gaan. Ondertussen komt er wel forse kritiek op de Oostenrijkse autoriteiten. Er zou veel te lang getreuzeld zijn om de skigebieden af te sluiten voor het publiek.