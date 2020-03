400.000 mensen tijdelijk werkloos, ‘krijgen snel 1.450 euro’

Minister van Werk Nathalie Muylle (CD&V) laat weten dat al 400.000 personen een statuut van tijdelijke werkloosheid hebben aangevraagd. ‘Dat aantal zal nog enorm stijgen.’

De federale overheid voerde om 12.00 uur strenge maatregelen in voor de Belgische burgers én bedrijven, om het nieuwe coronavirus in te dijken. Veel werknemers hebben inmiddels ook het stelsel van tijdelijke werkloosheid aangevraagd. Ter vergelijking: bij de financiële crisis in 2009 was op het piekmoment sprake van 100.000 personen in tijdelijke werkloosheid.

‘We mogen door de recente maatregelen nog een immense stijging van het aantal aanvragen verwachten’, zegt minister van Werk Nathalie Muylle.

Tijdelijke werkloosheid zorgt ervoor dat werknemers geen ontslag krijgen, en 70 procent van hun loon behouden. Maar door het grote aantal nieuwe aanvragen, zit de RVA met een grote werklast. Dossiers raken niet meteen verwerkt. Daarom geeft Muylle snel een forfait van 1.450 euro aan nieuwe aanvragers. Later krijgen ze dan de volledige som.

‘Door iedereen die in het systeem terecht komt een forfait van 1.450 euro per maand te geven, willen we de koopkracht van de mensen zo veel mogelijk vrijwaren. Mensen moeten hun facturen voor gas, elektriciteit en dergelijke maar ook hun dagelijkse kosten kunnen betalen.’