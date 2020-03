De nieuwe, verscherpte maatregelen zorgen voor een massa nieuwe vragen. Een aantal zaken moet de federale overheid nog uitklaren. Hier alvast een antwoord op een pak prangende vragen.

Nog eens ter herhaling: vanaf vandaag 12 uur gelden verscherpte maatregelen. Er is een samenscholingsverbod: burgers zijn verplicht thuis te blijven om zo veel mogelijk contact buiten hun gezin te vermijden.

Mag ik mijn ouders nog bezoeken als ze niet in nood zijn? Het antwoord is: nee, als je ouders niet in nood zijn. Burgers zijn verplicht thuis te blijven om zo veel mogelijk contact buiten hun gezin te vermijden. Belangrijk: er zijn enkele uitzonderingen: essentiële verplaatsingen (naar de dokter, voedingswinkels, het postkantoor, de bank, de apotheek, om te tanken) zijn mogelijk. Als je mensen in nood moet helpen, kan dat ook. Hulpbehoevende ouders helpen is dus toegestaan.

Ook lichaamsbeweging in de buitenlucht is toegestaan en zelfs aanbevolen. Dit kan met gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen en met een vriend. Uitstapjes met gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen zijn toegestaan. Het is belangrijk om een redelijke afstand te bewaren.

Mag de poetsvrouw nog komen? Dat is voorlopig nog mogelijk, hoewel de federatie die de dienstenchequesector vertegenwoordigt aan de overheid vraagt om de dienstenchequesector (zowel poetshulp als strijkateliers) te sluiten. Een aantal bedrijven, zoals Tempo-Team hebben al besloten voorlopig geen poetshulpen meer in zetten. De poetshulpen vallen terug op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

Mag ik nog een babysit laten komen? Het algemene principe is dat iedereen binnen zijn of haar ‘gezinsbubbel’ blijft, aangevuld met hoogstens één vriend of vriendin van buiten het gezin. Die ene persoon mag dus ook een babysit zijn. Ook de kinderoppasdienst van de Gezinsbond blijft actief. ‘Alle oppassen die gepland zijn, zullen uitgevoerd worden’, zegt woordvoerder Kurt Jacobs. ‘We raden onze lokale afdelingen lichtjes af om nog nieuwe aanvragen te accepteren, maar een verbod is er zeker niet.’

Mag ik nog afspreken met vrienden? Nee. Je verplaatst je niet als het niet essentieel is. Samenscholingen zijn verboden.

Blijven parken, provinciale recreatiedomeinen of natuurgebieden open? Ja. Het Agentschap Natuur en Bos liet wel weten dat boswachters signaleren dat de parkings bij natuurgebieden overvol staan. Er zou ook veel meer zwerfvuil zijn. ‘Trek bij voorkeur zo dicht mogelijk bij huis de natuur in en maak géén verre verplaatsingen. Neem ook al je afval mee naar huis’, laat het Agentschap weten.

Kunnen we met dit mooie weer naar de carwash? Neen. Alle niet-essentiële handelszaken moeten - nu ook in de week - sluiten. De wagen zelf wassen op de oprit kan wel. Opnieuw: buiten het eigen gezin mag maximaal 1 persoon daarbij helpen. Je moet ook anderhalve meter afstand houden tot die persoon.

Is het nog aangeraden om op een bus of trein te gaan zitten? De regering heeft besloten dat het openbaar vervoer gegarandeerd moet blijven. De Lijn neemt maatregelen om dat zo veilig mogelijk te laten verlopen. Zo is voorlopig op elke bus of tram nog slechts een derde van het anders maximale aantal passagiers toegelaten en moeten die zich ‘maximaal over het voertuig verspreiden’, om de opgelegde afstand van 1,5 meter te respecteren. Alle belbussen, die kleiner zijn, zijn afgeschaft. De NMBS legt voorlopig geen maximum aantal passagiers per trein(wagon) op, maar dat is volgens het bedrijf niet noodzakelijk ‘omdat het sowieso al zeer rustig is’.

Mag ik naar mijn zoon die alleen woont (op 20km) om zijn was op te halen? Zo min mogelijk. Maar hygiëne is belangrijk dus volgens virologe Leen Delang kan het eventueel wel. ‘Wat de zoon zelf kan, doet hij best ook zelf. Ga dus niet voor hem boodschappen halen en afzetten. Maar de was ophalen? Dat kan. Zorg wel voor handhygiëne - desinfecteer handen achteraf - en hou afstand.’

Ik verhuis op 1 april. Mag dat nog? Ja. ‘Verhuizen wordt beschouwd als een essentiële verplaatsing, dus moet mogelijk blijven’, zegt Peter Mertens van het Crisiscentrum. ‘Als je buiten de gezinsleden hulp krijgt van iemand anders, maximum 1 persoon, bewaar dan zeker de gepaste afstand.’ Een verhuisfirma mag ook mits die de volledige verhuizing voor zijn rekening neemt en zorgt voor voldoende afstand (1,5 meter). De verhuisfirma helpen mag niet.

Wordt het huisvuil nog opgehaald? De containerparken zijn dicht, maar het huisvuil wordt nog opgehaald en mag buitengezet worden. ‘Ophalers blijven aan het werk. De gezondheidstoestand zou dramatisch zijn als we dat niet lieten doorgaan’, zei Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA).

Wat met begrafenissen? Begrafenissen blijven doorgaan, maar alleen in intieme kring, met de naaste familie. De begraafplaatsen blijven ook open voor bezoek, al moet ook daarbij de afstand van 1,5 meter gerespecteerd worden.

Mogen we met de wagen naar de Ardennen of de kust? We zouden graag daar van de natuur genieten. Dat is niet de bedoeling. Enkel voor essentiële verplaatsingen mag de wagen, of het openbaar vervoer, nog gebruikt worden. ‘Ga wandelen en fietsen, maar doe dat in de eigen buurt en niet in groep’, zegt professor Delang van de KU Leuven.

Ik ben 74. Mag ik alleen gaan wandelen? Een vraag zonder een duidelijke ja of nee. Wie tot de risicogroep behoort, 65+ en mensen met een verzwakt immuunsysteem, blijft beter thuis. Maar de buitenlucht is gezond, zegt virologe Leen Delang. ‘Als je in goede gezondheid bent, alleen wandelt, weinig mensen tegenkomt en voldoende afstand houdt, dan kan het wel.’ Met andere woorden: Laat gezond verstand primeren.

Wat met co-ouderschap? Mogen kinderen beide ouders blijven bezoeken? Zeker. Op alles binnen gezinsverband bestaat geen verbod, dat benadrukt Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA). ‘Ook bij een ‘uiteengerukt gezin’, om het zo te zeggen. Kinderen van gescheiden ouders blijven best verhuizen. ‘Maar ook bij overdracht van het kind: geen handen geven, geen kussen, maak dat zo kort mogelijk, en dan terug naar huis.’ Ook als een ouder ziek is, blijft het kind beter bij de zieke ouder. Omgekeerd ook: breng een kind niet bij een zieke ouder.

Blijven de scholen en crèches open? Ja. De lessen zijn opgeschort, maar scholen blijven opvang voorzien voor kinderen van ouders die niet thuiswerken, bijvoorbeeld zij die in de medische en de gezondheidssector actief zijn. Ook de crèches blijven hierom open.

Mogen kinderen uit de wijk nog samenspelen? Nee, er geldt een samenscholingsverbod. Alle samenkomsten buiten het gezinsverband zijn verboden. Minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD): ‘De politie gaat hier streng op toezien. Jongeren die samen buitenspelen kunnen een GAS-boete krijgen. Het hangt af van gemeente tot gemeente hoe hoog die boete is.’

Mag ik nog naar de kapper? Kapperszaken blijven doordeweeks open, maar mogen maximaal één klant per keer toelaten. Bel dus eerst voor een afspraak met een specifiek tijdslot.

Mag ik nog gaan wandelen? Ja. De buitenlucht is gezond. Maar er gelden wel enkele voorwaarden. Je mag in je eentje wandelen en met het gezin waar je mee samenwoont. Ook mag er één andere persoon van buiten het gezin meewandelen. Natuurlijk met gepaste afstand tot elkaar: 1,5 meter.

Blijven online winkels open? Ja. Zij mogen ook producten aan huis laten leveren. Ook daarbij moeten de basisvoorwaarden vervuld worden: 1,5 meter afstand houden en de hygiëne garanderen.

Mogen elektriciens en loodgieters nog werken?

In het algemeen geldt dat dringende herstellingswerken nog kunnen, zegt Peter Mertens van het Crisiscentrum Binnenlandse Zaken. ‘Dus als je geen warm water meer hebt, mag je je boiler laten herstellen. Een kapotte filter voor je zwembad moet wachten. En respecteer de sociale afstand van minstens anderhalve meter. Tussen jou en de elektricien, maar ook tussen werklui onderling. Dat geldt ook in het vervoer. Dus met drie in de camionette, dat gaat niet.’

Mag ik nog naar de psycholoog of naar de kinesist?

‘Als het dringende zorg betreft, kan het’, zegt Mertens. ‘En behoud in de mate van het mogelijke de sociale afstand. Opgelet: veel professionelen kiezen er zelf voor om hun activiteiten op te schorten.’

Mogen garages en doe-het-zelfzaken openblijven?

Autogarages kunnen blijven werken in zoverre dat het gaat om dringende herstellingen. Een showroom voor verkoop kan niet openblijven. Doe-het-zelfzaken vallen onder het regime van de niet-essentiële winkels en moeten sluiten.