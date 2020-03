De Lijn beperkt aantal reizigers, belbussen afgeschaft

Ook het openbaar vervoer schakelt een versnelling hoger in haar pogingen om het coronavirus af te remmen. ‘Er heerst heel veel angst bij de buschauffeurs. En onbegrip.’

Op elke bus en tram van De Lijn is vanaf 12 uur vanmiddag nog slechts een derde van het anders maximale aantal passagiers toegelaten. ‘Voor een “normale” bus of tram betekent dat meestal een vijftiental reizigers’, zegt woordvoerder Karen Van der Sype. ‘Dat is een noodzakelijke maatregel om aan de nieuwe richtlijnen van de regering te voldoen. We vragen reizigers ook om zich maximaal over het voertuig te verspreiden, om niet naast elkaar te gaan zitten. Chauffeurs kunnen daar alleen maar vriendelijk om vragen, maar ook onze controleurs zullen erop toezien. We hopen vooral dat de reizigers zelf slim genoeg zijn.’

Een tweede ingreep van De Lijn is de afschaffing van alle belbussen. ‘Die voertuigen zijn te klein om voldoende afstand te garanderen’, zegt Van der Sype.

De Lijn verwacht niet dat de ingrepen tot lange wachtrijen aan de bushaltes zullen zorgen. ‘Op de drukste lijnen zal het misschien even wennen zijn, maar het aantal reizigers is de voorbije dagen al zo teruggevallen, dat het normaal geen probleem zal zijn.’

‘Geen enkel risico’

Intussen blijft het bedrijf ook zelf niet gespaard door het virus. Gisterenmiddag zat al een vierde van het personeel thuis - en niet om te telewerken. ‘Het gaat om iedereen die ook maar het minste symptoom vertoont dat op een besmetting met het nieuwe coronavirus kan wijzen’, zegt Van der Sype. ‘We nemen geen enkel risico.’

Bij het personeel dat wel nog aan het werk is, is de angst groot, zegt Jo Van der Herten van de christelijke vakbond ACV. ‘En er heerst ook onbegrip. Mensen vragen zich af hoe lang het geleden is dat premier Sophie Wilmès nog op een bus of tram gezeten heeft. Afstand houden op zo’n kleine voertuigen is ontzettend moeilijk. Er zijn ook geen kaartjesknippers om daarop te controleren, en de chauffeur moet op de weg letten.’

Bij de technische diensten werden taken waarbij de technici dicht bij elkaar moeten werken ‘op de lange baan geschoven’.