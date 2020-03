496 coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis, in totaal 14 doden

Er zijn dinsdag 243 nieuwe besmettingen met het sars-CoV-2-virus vastgesteld in ons land, bijna 500 patiënten liggen in het ziekenhuis. Er zijn ook vier nieuwe overlijdens gerapporteerd, de jongste is 59 jaar oud.

De nieuwe cijfers werden medegedeeld op de dagelijkse persconferentie van het Crisiscentrum van Binnenlandse Zaken. Het gaat om 133 nieuwe vastgestelde besmettingen in Vlaanderen, 66 in Wallonië en 41 in Brussel. Drie besmettingen zijn van onbekende origine. Dat blijft nog steeds een onderschatting van het werkelijke aantal besmettingen, want niet iedereen met symptomen wordt getest. Er werden in totaal wel al 18.360 stalen gecontroleerd.

Ook zijn er opnieuw vier doden te betreuren door covid-19, wat het totaal op veertien brengt. Het jongste slachtoffer was 59 jaar oud. De andere slachtoffers waren tussen 80 en 90 jaar oud.

'Nog voldoende capaciteit in ziekenhuizen'

In totaal werden 496 covid-19-patiënten opgenomen in het ziekenhuis, dat zijn er 135 meer dan gisteren. Honderd patiënten liggen op de afdeling intensieve zorg, dat zijn er 21 meer dan gisteren. 66 van hen worden beademd. 'Het aantal opnames stijgt snel', aldus viroloog Steven Van Gucht.

De ziekenhuizen kunnen het voorlopig nog bolwerken, maar de nieuwe strenge maatregelen zijn nodig om de snelle stijging van patiënten die moeten opgenomen worden, om te buigen, benadrukt Van Gucht. Hij benadrukte nogmaals het belang van de hygiënemaatregelen: regelmatig handen wassen en niet met de handen aan het gezicht komen om een besmetting te vermijden.

De experten verwachten dat het aantal ziekenhuisopnames nog zal toenemen in de komende dagen. In het weekend verwacht Van Gucht een kentering, waarbij de eerste effecten van de maatregelen te zien zouden zijn. 'Dan zal het stabiliseren of afnemen', verwacht hij. Ook zijn er 31 patiënten intussen genezen verklaard.

Er zijn op dit moment nog voldoende plaatsen in de ziekenhuizen, luidt het. Al zou het wel kunnen dat kleinere ziekenhuizen aan hun maximumcapaciteit komen. 'Dan is er een spreidingsplan voorzien en worden ze verdeeld. Maar op dit ogenblik is dat geen issue.'

Sterftecijfer bij ons nog vrij laag

Waarom is het sterftecijfer in Europa hoger dan in China? 'Dat cijfer wordt sterk beïnvloed door Italië, en we hebben ook een oudere populatie in Europa. Onze risiciogroep is verhoudingsgewijs dus groter, dat is één factor die meespeelt', zegt Van Gucht. 'Een tweede factor is dat het sterftepercentage wordt beïnvloed door het totaal aantal bevestigde gevallen. Maar niet iedereen wordt opgenomen in de statistieken, en dat maakt vergelijkingen tussen landen moeilijk.' Van Gucht benadrukt dat het sterftepercentage in België nog vrij laag ligt in vergelijking met de meeste andere landen.

'Zorg voor jezelf, en voor elkaar'

Yves Stevens, woordvoerder van het Crisiscentrum, roept nogmaals op om de opgelegde maatregelen strikt te blijven naleven. 'Blijf zoveel mogelijk thuis.' Ook de oproep om goed geïnformeerd te blijven, werd herhaald.

'We merken dat er nog veel valse informatie de ronde doet, we vragen daarom om vooral de officiële kanalen goed te volgen. We doen er alles aan om op onze referentiewebsite de informatie steeds actieel te houden. Raadpleeg eerst onze faq alvorens je naar het contactecentrum telefoneert (te bereiken op het nummer 0800/14.689, red.), zo vermijden we een overbelasting van dit nummer.'

'Wees solidair met de meest kwetsbaren in onze samenleving. Een telefoontje, een berichtje kan veel doen. Zorg voor jezelf en zorg voor elkaar', aldus Stevens.