Quarantaine stimuleert de creativiteit, dat bewijzen Jeff en P-Jay van Supercontent. Ze maakten een parodie op 'Hoe het danst', de hit van Marco Borsato, Armin Van Buuren en Davina Michelle. Ze eren in hun parodie viroloog Marc Van Ranst, die in deze coronatijden niet meer van het scherm is te slaan. En ze verspreiden er de richtlijnen van de regering nog eens mee.