Geheime afspraken tussen Mercedes en Ferrari?

Mercedes stapt uit de groep van zeven teams die klacht hebben ingediend tegen de minnelijke schikking die Ferrari met de FIA heeft gesloten betreffende hun F1-motor van 2019.

Uitgerekend Mercedes, dat een voortrekkersrol speelde in de klacht tegen het zogenaamde Ferrari-gate, trekt zich terug uit de groep van zeven teams die samen een klacht indienden.

Voordien hadden ze het nochtans over ‘koehandel’ tussen de FIA en Ferrari maar daar nemen ze nu blijkbaar vrede mee.

Volgens bronnen van de Duitse website ‘Motorsport-Total.com’ heeft er voor de GP van Australië een vergadering plaatsgevonden tussen Ferrari-CEO John Elkann en zijn tegenhanger bij Mercedes Ola Kallenius. Daar zijn beide partijen overeengekomen dat Mercedes zijn klacht zou intrekken om de imagoschade van de Formule 1 niet nog groter te maken.

De Mercedes-CEO droeg teambaas Toto Wolff om zich terug te trekken uit de groep van teams die een klacht hadden ingediend terwijl de Oostenrijker voordien een van de drijvende krachten achter de klacht was.

Volgens ‘F1-Insider.com’ neemt Red Bull nu het heft in handen om te vermijden dat de klacht een stille dood zou sterven.

“Het hele geval krijgt een wat wrange nasmaak,” aldus Red Bull-teambaas Christian Horner tegenover ‘Auto, Motor und Sport.’ “Voor ons gaat het over veel geld. Het verschil tussen een tweede en een derde plaats in het wereldkampioenschap is twintig miljoen dollar. Veel van onze werknemers zien zich ook een bonus door de neus geboord, dat kunnen we nu eenmaal niet zo laten.”

Daarmee blijven er dus nog zes teams over die in de eerste plaats meer transparantie willen over wat die minnelijke schikking tussen Ferrari en de FIA juist inhoudt en in de tweede plaats willen weten op welke manier de krachtbron van Ferrari niet conform de regels was.

