Vandaag wordt zonnig en warm: temperaturen tot 17 graden

Het wordt zacht voor de tijd van het jaar met maxima tussen 12 en 17 graden. De wind waait matig uit het zuidwesten, meldt het KMI.

Het blijft woensdag droog en de dag begint op de meeste plaatsen zonnig. Ten zuiden van Samber en Maas is het eerst op vele plaatsen grijs met nevel, mist of laaghangende bewolking. In de loop van de dag ontwikkelt er zich stapelbewolking maar is er ook nog zon. In de Gaume is een buitje niet uitgesloten.

Woensdagavond en -nacht neemt de bewolking toe vanaf het noordwesten en is er lokaal al kans op wat lichte neerslag. In het noordwesten van het land wordt het op vele plaatsen mistig. De minima liggen tussen 3 en 7 graden bij een zwakke en veranderlijke wind.

Donderdag is het eerst betrokken met kans op een spatje regen in het centrum en noorden van het land. In het zuiden is het wisselend bewolkt en droog. In de loop van de dag wordt het overal meestal zwaarbewolkt met soms wat lichte regen of enkele buitjes. De maxima liggen rond 11 graden aan de kust, rond 13 graden in het centrum en rond 14 of 15 graden in Belgisch Lotharingen. Er staat meestal een zwakke wind uit veranderlijke richtingen. Later op de dag draait de wind naar het noordoosten en wordt ze matig.

Ook vrijdag hangen er nog vrij veel wolkenvelden en is er kans op een bui. In de loop van de dag komen er meer en bredere opklaringen vanaf het noorden. De maxima liggen tussen 9 en 11 graden in de meeste streken in de noordelijke landshelft. In het zuiden zou het nog tot 14 of 15 graden kunnen worden. Er staat een schrale noordoostenwind die het koudegevoel versterkt.