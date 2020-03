China zet Amerikaanse journalisten uit

China zet een groep Amerikaanse journalisten van drie kranten het land uit. Alle verslaggevers van ‘The New York Times’, ‘The Wall Street Journal’ en ‘The Washington Post’ moeten binnen tien dagen hun perskaarten inleveren.

Zhao Lijian, de woordvoerder van het Chinees ministerie van Buitenlandse Zaken, kondigde dinsdag aan dat de perskaarten van journalisten van de drie Amerikaanse nieuwsorganisaties waarvan de termijn dit jaar verstrijkt, binnen tien dagen moeten worden ingeleverd.

Omdat visa gekoppeld zijn aan persaccreditaties moeten de Amerikaanse journalisten waarschijnlijk het land verlaten. Ook mogen ze niet verhuizen naar Hongkong of Macau waar de pers meer vrijheid geniet.

Het is niet meteen duidelijk hoeveel journalisten door de maatregel worden getroffen. Volgens The New York Times hebben zogoed als alle in China gebaseerde journalisten een perskaart die eind dit jaar zou verstrijken. Dat betekent niet dat de kranten minder over China zullen schrijven. De redacties werken ook samen met journalisten die in China verblijven, en geen Amerikaanse burgers zijn.

De Chinese overheid heeft de drie nieuwsorganisatie daarom bevolen hen voortaan gedetailleerde informatie te voorzien over hun geplande operaties. Dat is ook het geval voor de Voice of America en het magazine Time.

Reactie

De maatregel komt niet helemaal uit de lucht vallen. Het is een reactie op het besluit van de Amerikaanse president Donald Trump om het aantal werkvergunningen voor Chinese journalisten in de Verenigde Staten te limiteren tot honderd, waardoor zestig Chinese journalisten die voor de Chinese staatsmedia werken, het land moesten verlaten.

Het conflict tussen beide landen begon in februari toen de VS vijf Chinese mediabedrijven (Xinhua, CGTN, China Radio, China Daily en People’s Daily) als ‘buitenlandse missies’ bestempelden. Peking trok daarop de perskaarten in van drie correspondenten van The Wall Street Journal die in een opiniestuk het land de ‘echte zieke man van Azië’ noemden.