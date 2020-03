Joe Biden heeft de Democratische voorverkiezingen in Florida, Illinois en Arizona met groot gemak gewonnen, en wordt zo goed als zeker de Democratische opponent van Donald Trump bij de verkiezingen in de herfst.

‘Any sane adult 2020’ (‘Om het even welke gezonde volwassene 2020’): dat is de Democratische kandidaat die al maanden op T-shirts en merchandising prijkt. Het is een halfgrappende ...